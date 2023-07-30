إصابة 13 شخصا بنزلة معوية لتناولهم وجبة غذائية بمطعم شهير في رأس البر

أوضحت الدكتورة أميرة هديهد مدير مستشفى الحميات، استقرار حالات النزلة المعوية إثر تناولهم وجبة في مطعم بشارع النيل برأس البر، لافتا إلى أنه جرى إخضاع المصابين للإشراف الطبي والتحاليل اللازمة منذ لحظة وصولهم المستشفى حتى الآن وجرى وضعهم تحت الملاحظة في المستشفى ويتابع وكيل وزارة الصحة حالتهم الصحية أول بأول ولا تزال حالتهم مستقرة.

الحالات مستقرة والمحافظ تتابع أولًا بأول

وباشرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط الحالة الصحية لـ 13 مصابا بنزلات معوية فور تناولهم وجبة في مطعم شهير، بشارع النيل برأس البر.

وأصدرت المحافظ قرارًا بغلق المطعم وعمل المحضر والإجراءات القانونية اللازمة والمتابعة مع الدكتور سيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط أول بأول، وسيتم يتم خروجهم واستكمال الإجراءات الطبية اللازمة والاطمئنان عليهم فور تماثلهم للعلاج.

تكثيف الحملات على المحال التجارية

وشددت المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات على المحال التجارية والمنشآت التموينية والمطاعم والكافتيريات، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين