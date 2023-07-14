إقبال كبير على شواطئ رأس البر هربا من ارتفاع درجة الحرارة

شهدت محافظة دمياط وتحديداً شواطئ مدينة رأس البر العامة إقبالاً كبيرا من المواطنين، هربا من ارتفاع درجات الحرارة حيث زادت نسبة الإشغال في الفنادق والشاليهات ورحلات اليوم الواحد.

يقول وليد الشهاوي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المدينة شهدت إقبالاً كبيرًا منذ الصباح الباكر وخاصة الشواطئ العامة ومنطقة الجربي وكافة كافتيرات الشواطئ، ابتداء من بداية المنطقة الأولى من اللسان وشاطئ فندق اللسان مروراً بالمنطقة الثانية، والشواطئ العامة المجانية حتى شاطئ النخيل والشواطئ الخاصة، وأتى ذلك تزامناً مع انتهاء ماراثون الثانوية العامة بالأمس مما زاد الإقبال والحجز في الفنادق والشاليهات التي سجلت نسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

تطور رأس البر بشكل كبير عما كانت عليه سابقا

وأضاف «الشهاوي» أن مدينة رأس البر لها طابع خاص في موقعها الجغرافي، وشواطئ رأس البر واحدة من أهم وأشهر الوجهات السياحية التابعة لمحافظة دمياط، التي سرعان ما تطورت لتشهد تحولًا كبيرًا في نمط السياحة وتجذب آلاف الزوار يوميًا، ولم يعد مصيف رأس البر قاصرًا على تلك الأكواخ الصغير المتناثرة على ساحل البحر، كما كان في سابق عهده في القرن الماضي، وإنما شهدت المنطقة بأثرها نهضة عمرانية شاملة، لتتحول من منطقة نائية شمال مصر، إلى واحدة من أهم محطات الجذب السياحي بها، التي يصعب علينا تصنيفها الآن لفئة مجتمعية واحدة، بل يجد الجميع مبتغاهم في هذا المثلث الاستراتيجي.