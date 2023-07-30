إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، في انقلاب دراجة نارية بطريق السادات في مدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع انقلاب دراجة نارية نتج عنه إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات مختلفة، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي وجاري تقديم العلاج اللازم لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وعند الانتقال والفحص تبين إصابة كلا من رمضان سيد عبد الجواد 40 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالحاجب الأيسر حوالي 5 سم، وكدمة بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، عزة درويش محمود 33 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات بالوجه والجسم، ومعاذ رمضان سيد 8 أعوام، مصابًا بجروح وسحجات متفرقه بالجسم، فاطمة محمد هارون 75 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيسر وجروح وسحجات، جميعهم من أسرة واحدة مقيمن بقرية بني عفان بمركز بني سويف.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر محضر بالحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.