محمد مناع لـ«لوغاريتم»: أنا أول باحث غير كوري يحصل على جائزة الإنجاز العلمي

قال الدكتور محمد مناع، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة بوسان الوطنية بكوريا، محارب السرطان في المرحلة الرابعة، إن 70% من جسم الإنسان جراثيم وهي كائنات حية تعيش بداخله، و30% ألياف.

أول باحث غير كوري يحصل على جائزة الإنجاز العلمي

وأضاف محمد مناع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «لوغاريتم»، على قناة «DMC»: «أنا أول باحث غير كوري يحصل على جائزة الإنجاز العلمي من كوريا، واسم جامعتي القاهرة موجود في الجامعات الكورية، وبلدي موجودة في كل تفاصيل حياتي العلمية».

الدكتور محمد مناع، عانى مراحل صعبة جدًا في مرضه ورحلته العلمية، مثل التي واجهها المهندس عادل شعبان، خبير البرمجيات في شركة أمازون العالمية، الذي حارب السرطان والشلل الدماغي، وحل ضيفًا في موسم «مصر تستطيع» في أوروبا.

صلابة «مناع»

صلابة «مناع» ليست فقط في رحلة علاجه الذي شاركته فيها والدته، إذ استمد منها قوته وكانت ترياقه وعلاجه، ويداها تهون ألم الكيماوي، وحضنها كان المستشفى الذي احتضن آلامه، ليخرج من المحنة بمنحة، ويقرر إعلان الحرب على «الأفلاتوكسين» وهي المادة المسببة لسرطان الكبد، ليستطيع العالم المصري الدكتور محمد مناع التوصل لبحث يدمر هذه المادة الموجودة في غالبية الحبوب.