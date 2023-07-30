قيادي بحركة «فتح»: مصر وفرت كل الإمكانيات لعقد اجتماع العلمين

وجه أيمن الرقيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، الشكر إلى القيادة السياسية في مصر، على استضافة مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الأحد، وقال: «نشكر مصر من أجل استضافة الاجتماع، ووفرت كل الإمكانيات من أجل عقد هذا الاجتماع».

دور مصر في جمع الفصائل الفلسطينية

وأضاف القيادي في حركة فتح، في مداخلة هاتفية مع قناة (DMC) مساء اليوم الأحد، أن «مصر تحاول منذ أكثر من شهر عقد هذا الاجتماع، من خلال دعوة الحكومة الفلسطينية، والتشاور حول ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة تشكيل الحكومة، ووحدة الجسمين الإداريين واحد في غزة وواحد في الضفة الغربية، وأيضاً رؤية حول تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وتابع «الرقيب» أن مصر تستشرف دائماً الخطر الذي يحدق بالقضية الفلسطينية، كما حدث عام 2005 وقبل أن يحدث الانقسام الفلسطيني، كانت هناك دعوة في القاهرة، فتم الاتفاق على تشكيل إطار مؤقت يضم كل الفصائل، بما فيها حركة حماس، ولكن للأسف، الاتفاق في القاهرة عام 2005، أخفقت الفصائل في تنفيذ الاتفاق، على حد قوله.

مصر توجه الدعوة للفصائل الفلسطينية

وأكمل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس حديثه قائلاً إن مصر تبنت دعوة الفصائل الفلسطينية للحضور إلى اجتماع العلمين الجديدة، مما يؤكد مدى التقدير الذي يحظى به الدور المصري من قبل كل الفصائل الفلسطينية.