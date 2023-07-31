أحلام وطموحات الفتيات من أوائل الثانوية العامة 2023.. دراسة الطب واللغات

عزيمة قوية وإرادة تمتع بها أوائل الثانوية العامة 2023، من الفتيات اللاتي حققن الفرحة والسعادة لأسرهن وأحلامهن وطموحاتهن وتخطين الظروف الصعبة.

أميمة تحلم بدراسة الطب

الالتحاق بكلة الطب حلم أميمة محمود أحمد عبدالله صالح، التي أصبحت على بعد خطوات منه بعد أن حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، لتكون طب المنصورة هي وجهتها المقبلة.

فرح تطمح بدراسة اللغات

أما فرح محمد قدري إبراهيم حسن، ابنة محافظة الإسكندرية، والثالثة على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة 2023 من شعبة الأدبي، فقررت التنازل عن حلمها بالالتحاق بكلية الألسن لبعد المسافة واستبدلت حلمها بكلية الآداب الموجودة داخل عروس البحر، كونها ستمكنها من تحقيق طموحها بدراسة اللغات التي تعشقها.

أمل تتخطى الظروف وتحقق طموحها بدراسة الصيدلة

«عندي حلم وقدامي هدف» كلمات أمل سيد عن أسباب تخطيها ظروفها الصحية لتحقيق أحلامها بالالتحاق بكلية الصيدلة بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2023 شعبة العلوم دمج، كونها من ذوي الهمم وعانت كثيرا منذ ولادتها من مشكلة صحية بالعظام والفقرات الأمر الذي اضطرها لإجراء 13 عملية جراحية في ساقها وظهرها بواقع عملية كل عام.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد أمس نتيجة الثانوية العامة 2023، بنسبة نجاح 78.8%، وهنأ الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة هاتفيًا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، ومتمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.