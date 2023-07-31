لطلاب الثانوية العامة 2023.. اعرف شروط القبول في جامعتي الجلالة والملك سلمان

ظهرت منذ قليل نتيجة الثانوية العامة 2023، ويبحث كثير من الطلاب عن الاختيارات المتاحة في الجامعات الأهلية وتحديدا جامعتي الجلالة والملك سلمان، حيث تهدفان إلى تقديم كوادر قادرة على المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليويمة التي تقدمها الوطن للقارئ، نستعرض شروط القبول بجامعتي الجلالة والملك سلمان والتخصصات العلمية المطلوبة في كلاهما لطلاب الثانوية العامة 2023، على هذا النحو:

جامعة الملك سلمان

- تضم جامعة الملك سلمان 16 كلية وهي «الطب، الأسنان، العلوم الصيدلية، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم الهندسية، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية، كلية العلوم الإدارية، والزراعات الصحراوية بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر، وكليات اللغات التطبيقية، والسياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والعمارة بفرع مدينة شرم الشيخ».

- يتم التقديم في جامعة ملك سلمان إلكترونيًا.

- يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة، أو الثانوية الأزهرية، أو الشهادة المعادلة العربية والأجنبية.

- اجتياز الاختبارات الإلكترونية التي تعقدها الجامعة.

- يعتمد نظام القبول على المجموع الاعتباري، حيث يتم حساب مجموع الطالب، إضافة إلى اختبار المعرفة يقدر بنحو 25% و5% لاختبار التفكير النقدي.

جامعة الجلالة

- تمنح جامعة الجلالة فرصة للالتحاق في نحو 50 تخصصا مختلفا، بين الطب، الفنون، الإنتاج الإعلامي، العلوم الإدارية، علوم هندسة الحاسب، العلوم، العمارة، التمريض.

- الدراسة في جامعة الجلالة تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، حيث يتاح للطلاب اختيار المقررات التي يسجل لدراستها خلال كل فصل تحت إشراف أكاديمي.

- حصول الطالب المتقدم على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها.

- اجتياز امتحاني اللغة العربية والدين للثانوية العامة قبل أو بعد القبول النهائي في الجامعة.

- تقديم إثبات على إتمام 12 عام دراسة.

- يجب اجتياز جميع اختبارات القبول المطلوبة والمتطلبات الأخرى إن وجدت.

المستندات المطلوبة

تقديم صورة من شهادة الميلاد.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو الهوية القومية أو جواز السفر.

تقديم صورة من شهادة الثانوية العامة.

تقديم إيصال بنكي بدفع رسوم اختبار القبول.

روابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة من الوطن 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة