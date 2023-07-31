«ندى» الثامنة على الثانوية العامة أدبي: «لم أتوقع النتيجة»

تحدثت ندى عمر، الثامنة على الثانوية العامة شعبة أدبي، عن شعورها عندما تلقت الخبر، وقالت إنها لم تتوقع النتيجة لكنها كانت تتمنى أنّ تكون على قائمة الأوائل في المديرية أو المدرسة، وتفاجأت بترتيبها على مستوى الجمهورية.

«ندى»: كنت خايفة من النتيجة

وأضافت ندى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر شاشة قناة «CBC»: «كنت خايفة إني مجبش مجموع، فماكنتش عاوزة أحط آمال كبيرة، أنا مش بعتمد موضوع الساعات، لكني باعتمد على نظام الكم، ولو كان ورايا حاجة أنجزها في 4 أو 5 ساعات على حسب أخلصها إمتى».

«ندى»: كنت باخد بريك كل نصف ساعة

وأكملت ندى: «كنت باخذ بريك كل نصف ساعة، 5 دقائق وهي فروق فردية، وبفكر أدخل كلية السياسة والاقتصاد، لكن لسه ماحسمتش الأمر حتى الآن».