يُعتبر المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة من المعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، كما أنه يمنح درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية، قسم الدراسات السياحية في تخصص إدارة الأعمال السياحية وقسم إدارة الضيافة في تخصص إدارة الفنادق.

مصاريف المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة

أما عن مصاريف المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة، فقد حدد المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة مصاريف 10336 جنيها في أولى فرق الدراسة.

المؤهلات التي يقبلها المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة

مدة الدراسة في المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة 4 سنوات، كما أن المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة يقبل حملة الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، الثانوية العامة التجارية 3-5 سنوات، الثانوية الفنية للإدارة والخدمات، الثانوية الفندقية 3 سنوات، دبلوم المعاهد الفنية التجارية، دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية، الثانوية الزراعية 3- 5 سنوات، دبلوم المدارس الفندقية والسياحية 5 سنوات، دبلوم المعاهد الفنية الفندقية، دبلوم مدارس أيجوث، دبلوم الفندقة البحرية 5 سنوات.