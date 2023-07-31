متحدث التعليم: نتيجة الثانوية عادلة بشكل كبير وأوضحت الفارق بين قدرات الطلاب

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إن مؤشرات النتيجة هذا العام جاءت عادلة بشكل كبير، وأوضحت الفارق بين قدرات الطلاب.

وأكد أن الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، أوضح الفارق بين مؤشرات النجاح العام الحالي والماضي، والنسبة المئوية في العام الحالي أكثر من 78% للأدبي والعلمي، وقدم الوزير شرحا كاملا لكل المؤشرات ومجاميع الطلاب بمختلف الشرائح، كما كرم الأوائل من الطلاب ومنحهم الفرصة لتوجيه رسالة للطلاب الجدد في العام المقبل.

إعلان النتيجة وإتاحتها للمواقع المتعاقدة

وأضاف زلطة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية «صدى البلد»، أنه لا يوجد ما يسمى تسريب النتيجة، لأن الوزير اعتمد النتيجة رسميا الساعة 8 مساء، وبالتالي تمت إتاحتها للمواقع المتعاقدة على النتيجة، وبمجرد اعتمادها أصبحت متاحة للنشر.

مؤشرات النتيجة

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن مؤشرات النتيجة هذا العام جاءت عادلة بشكل كبير، وأوضحت الفارق بين قدرات الطلاب.