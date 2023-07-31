مصاريف معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية.. 4 تخصصات دراسية

يعتبر معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية من أهم المعاهد المتخصصة في مهارات الكمبيوتر وعلوم الإدارة، وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يبحث الكثير من الطلاب عن الدراسة في معاهد متخصصة في الكمبيوتر وعلوم الإدارة، وقد حصل معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

مصاريف الدراسة في معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية

أما عن مصاريف الدراسة في معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية، فتختلف المصاريف حسب لغة الدراسة، فمصروفات الدراسة باللغة العربية تبلغ 9213 جنيها، والدراسة باللغة الأجنبية 13 ألفا و955 جنيها.

نظام الساعات المعتمدة في معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية

ويمنح معهد طيبة للحاسب والعلوم الإدارية درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب، ونظم معلومات الأعمال والإدارة، وأعمال محاسبة والمراجعة، والتسويق والتجارة الإلكترونية، وذلك بعد أن يكمل الطالب دراسة الساعات المعتمدة التالية:

- بكالوريوس علوم الحاسب الآلي 119 ساعة معتمدة.

- بكالوريوس نظم معلومات الأعمال 168 ساعة معتمدة.

- بكالوريوس إدارة الأعمال 132 ساعة معتمدة.

- بكالوريوس محاسبة ومراجعة 132 ساعة معتمدة.

- بكالوريوس تسويق وتجارة إلكترونية 138 ساعة معتمدة.