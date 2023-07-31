كيفية التقديم في المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة والأوراق المطلوبة

يعتبر المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة من أهم المعاهد المتخصصة في دراسة التسويق والتجارة ونظم المعلومات، كما أنه معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ويبحث الكثير من خريجي الثانوية العامة، عن كيفية التقديم في المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة وعن الأوراق المطلوبة للتقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للدراسات النوعية فى مصر الجديدة، فهناك أوراق لا بد من تقديمها للمعهد وهي..

- طباعة بطاقة الترشيح

- أصل شهادة المؤهل الدراسى الثانوى أو الدبلوم

- عدد 5 صور

- أصل شهادة الميلاد

- 1 صورة صورة البطاقة الشخصية

- 8 صور شخصية للطلاب الذكور

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور

- أصل البطاقة العسكرية

تقرير طبي باطنة ونظر مختوم بختم النسر وذلك للمتقدمين بشعبة السياحة والفنادق فقط.

مصاريف المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

أما عن مصاريف المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، فهي تختلف حسب التخصص، فتخصص الدراسات السياحية وإدارة الضيافة وإرشاد سياحي تكون 9651 جنيها، أما تخصص نظم معلومات الأعمال 17852 جنيها.