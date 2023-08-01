مقارنة بين تنسيق المرحلة الأولى 2022 و2023.. التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الشعب الثلاثة العلمية والأدبية والرياضية، منوهة بأنّ السبت أول أيام بدء التسجيل لرغبات المرحلة، على أن تنتهي الأربعاء المقبل، بعدها يتم فحص الرغبات وتسكين الطلاب في الكليات المختلفة وفق الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وترصد السطور التالية مقارنة بين تنسيق المرحلة الأولى 2022 و2023، والتفاصيل المتعلقة به وفقا لبيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يلي.

تنسيق الجامعات 2023

- الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وعدد الطلاب 22 ألفا و304 طلاب.

- الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15 ألفا و13 طالبا.

- الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وعدد الطلاب: 74 ألفا و923 طالبا.

- إجمالي عدد الطلاب في المرحلة 112 ألفا و240 طالبا.

تنسيق الجامعات 2022

• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وعدد الطلاب: 22 ألفا و475 طالبا.

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وعدد الطلاب: 15 ألفا و220 طالبا.

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، وعدد الطلاب: 80 ألفا و63 طالبا.

• إجمالي عدد الطلاب 117 ألفا و758 طالبا.

وكشفت المقارنة عن انخفاض أعداد الطلاب المسجلين العام الجاري، في تنسيق المرحلة الأولى عن العام الماضي بنسبة ما يزيد عن 5000 طالب وطالبة.