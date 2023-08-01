«الأوقاف» تنظم 30 ندوة في المساجد الكبرى حول آداب الجنائز وحقوق الميت

أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة 30 ندوة عن آداب الجنائز والحقوق المتعلقة بالميت، وذلك يوم السبت المقبل، بعد صلاة المغرب، لافتة إلى أنّ ديننا دين الوسطية في كل شيء دون إفراط أو تفريط، وتعد تلك الندوات ضمن واجب الأوقاف الدعوي ودورها التثقيفي.

التأكيد على عدم المبالغة في الجنائز والعزاء

وتابعت وزارة الأوقاف: «مع تأكّيدنا أهمية عدم المبالغة في أي شيء كان، سواء ما يتعلق بالجنائز أو غيرها، مؤكدين أن أهل الميت لو اقتصدوا في إقامة عزائهم، وأنفقوا ما كانوا سينفقونه على سرادقات العزاء ونحوها من مبالغ قد تكون كبيرة وأحيانًا طائلة لكان أنفع لهم ولميتهم رحمة وثوابًا».

حرمة الميت واحترام الجنائز

وأشارت إلى أنّ للميت حرمته، وللدفن هيبته ولتشييع الجنازة آدابها، مما يحتم احترام وتقدير شعور أهل الميت من التزام السكينة والبعد عن الظواهر السلبية كالمطاردة الملحة في تصوير أهل الميت مما لا يتسق مع جلال الموقف.

وتُقام هذا الندوات على النحو التالي: