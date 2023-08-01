أبرز توصيات جلسة «الدين العام» بالحوار الوطني: البحث عن بدائل لتمويل عجز الموازنة

ناقشت لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي، مؤشرات الدين العام وأثره على الاقتصاد، في اجتماعها الثاني الذي عقد اليوم، وذلك بحضور طلعت خليل مقرر اللجنة، وعبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للجنة الدين، وعماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

«الجبالي»: الدين العام يتعلق بالاستقرار المالي والنقدي

قال عبد الفتاح الجبالي، خلال المناقشات، إن الدين العام قضية أساسية تتعلق بالاستقرار المالي والنقدي، ويعبر عن الأعباء الملقاة على الأجيال القادمة، لافتا إلى أن الدين الخارجي يعني أيضا تحويل جزء من موارد الدولة للخارج.

وأكد أن الدين العام ينقسم إلى محلي وخارجي، ولكل منهما ظروفه، لافتا إلى أن أذون الخزانة أداة مؤقتة لسد عجز الموازنة، وتمويل الاستثمارات، سعيا إلى تحقيق معدل نمو أكبر يضيف إلى ما تحقق خلال ٥ سنوات من تحسن نسبي في ميزان المدفوعات.

عماد حسين: نحتاج لوقف الاقتراض الخارجي

طالب عماد حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عضو مجلس الشيوخ بأن يكون الاقتراض الخارجي في حالات الضرورة فقط، وقال خلال كلمته بجلسة الدين العام بالمحور الاقتصادي، إنه حان الوقت لوقف الاقتراض الخارجي، والبحث عن وسائل أخرى، مطالبا بضرورة خروج الجلسة بتوصيات واضحة توقف الاقتراض الخارجي وتطرح طريقة أخرى أو سبل أخرى للتمويل.

توصيات ومقترحات للتعامل مع الدين العام

قالت هبة واصل أمين عام حزب المصريين الاحرار، المقرر المساعد للجنة الدين العام والموازنة، إن الحوار الوطني تم بهدف وضع مساحات مشتركة للجميع، وهدفنا هو الخروج بحلول وتوصيات تكون قابلة للتنفيذ.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة، أنه على الرغم من اختلاف الرؤى والتوصيات، ولكن نضع جميع هذه التوصيات بهدف النهوض بالوطن.