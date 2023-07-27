أسعار العملات اليوم الخميس 27-7-20213 في البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 27-7-20213 في البنوك إذ سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع على موقعه الرسمي، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني ننحو 39.83 جنيه للشراء، 39.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.48جنيه للشراء، 100.83 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي لنحو 8.39 للشراء، و8.42 جنيه للبيع، وفقا لما نشرته البنوك العاملة في السوق المصرفية على مواقعها الرسمية اليوم الخميس.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 27-7-20213 في البنوك نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 34.14 جنيه للشراء، و34.26 للبيع، اليوم الخميس 27-7-20213 في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 39.83 جنيه للشراء، 39.97 جنيه للبيع، اليوم الخميس 27-7-20213

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، اليوم الخميس 27-7-20213.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.48جنيه للشراء، 100.83 جنيه للبيع، اليوم اليوم الخميس 27-7-20213