حبس 3 أشخاص بتهمة التعدي على قائدي مركبة توك توك لسرقتهما بالمطرية

خضع المتهمون في قضية سرقة قائدي مركبة «توك توك» بأسلوب الإكراه في المطرية لجلسة تحقيق؛ للإدلاء باقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة بأسلوب الإكراه

تلقى قسم شرطة المطرية بمدرية أمن القاهرة بلاغاً بسرقة مركبة «توك توك» بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالانتقال تمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم توك توك، وقطعتي سلاح أبيض، ومطواة، حال قيامهم بالتعدي بالضرب على شخصين مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم، في أثناء محاولتهم سرقتهما مستخدمين الأسلحة البيضاء والتوك توك المضبوطين بحوزتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف والعقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية قال المحامي محمود عبدالله، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأضاف الخبير القانوني أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.