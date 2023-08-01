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«الأوقاف» تعلن عن 7 مقارئ وأمسيتان لكبار القراء والمبتهلين

كتب:

رؤى ممدوح
02:03 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

صرح الشيخ السيد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بأنَّه في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في العناية بالقرآن الكريم وأهله وإحياء لدولة التلاوة المصرية، والعمل على تكثيف المقارئ القرآنية على جميع المستويات، تقرر لأول مرة عقد 7 مقارئ لكبار القراء خلال شهر أغسطس 2023م.

تفاصيل المقارئ

1- الاثنين 7 أغسطس 2023 المقرأة المرتلة، برواية حفص عن عاصم، بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضى الله عنه).

2- الثلاثاء 8 أغسطس 2023 المقرأة المرتلة، برواية ورش عن نافع، بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه).

3- السبت 12 أغسطس 2023 المقرأة المجودة، برواية حفص عن عاصم، بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها).

4- الاثنين 14 أغسطس 2023 المقرأة المرتلة، برواية حفص عن عاصم، بمركز مصر الثقافي بدار القرآن الكريم، قراءة الجزء الثالث.

5- السبت 19 أغسطس 2023 المقرأة المرتلة، برواية حفص عن عاصم، بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه).

6- السبت 26 أغسطس 2023م المقرأة المجودة، برواية حفص عن عاصم، بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه).

7- الاثنين 28 أغسطس 2023م المقرأة المرتلة، برواية حفص عن عاصم، بمركز مصر الثقافي بدار القرآن الكريم، قراءة الجزء الرابع .

8- أمسيتان ابتهاليتان.

وقال رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن، إنَّه سيتمّ الإعلان لاحقًا أسماء القراء المشاركين في كل مقرأة، والمبتهلين المشاركين في كل أمسية.

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