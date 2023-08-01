«الأوقاف» تعلن أسماء المرشحين للاختبار الشفوي لمسابقة القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عن أسماء المرشحون للاختبار الشفوي المؤهل للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في الفرع الأول.

نشر أسماء المرشحين للاختبار الشفوي لمسابقة القرآن الكريم

وتابعت وزارة الأوقاف: «يسرنا أن ننشر من لهم حق دخول الاختبار الشفوي المركزي المؤهل للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 35 عامًا.

الإعلان عن مقر إقامة الاختبار الشفوي

ولفتت إلى أنَّ الاختبار الشفوي سيتم في مسجد الرحمة بجوار مقر ديوان عام وزارة الأوقاف بباب اللوق، الساعة 10 صباحًا، مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين حديثتين، وذلك على النحو التالي: