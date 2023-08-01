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الأوقاف تنظم احتفالية بمناسبة حصول «جامع عمرو» على «الجودة والاعتماد»

كتب:

رؤى ممدوح
07:11 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
بوستر الإعلان عن الاحتفالية

بوستر الإعلان عن الاحتفالية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إقامة احتفالية كبرى يوم الأربعاء المقبل، بعد صلاة المغرب، وذلك بمناسبة حصول جامع عمرو بن العاص، على شهادة الجودة والاعتماد، وسيقام الاحتفال تحت رعاية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وحول تفاصيل الاحتفالية، يحاضر فيها مجموعة من علماء وزارة الأوقاف، وهم كالتالي:

- دكتور على الله الجمال.

- دكتور محمود الأبيدي.

- دكتور حازم جلال. 

- دكتور يسري عزام.

- دكتور أحمد عوض.

- الشيخ طه النعماني.. قارئاً.

- الشيخ محمد الجزار.. مبتهلاً.

منح جامع عمرو بن العاص «الجودة والاعتماد»

وفي وقت سابق، صرح الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية، رئيس لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، بأن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منح شهادة الجودة والاعتماد، لمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ).

وتم منح الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ) لما يتميز به المسجد من تاريخ عظيم ومكانة كبيرة، ليس في نفوس المصريين وحدهم بل في نفوس كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ممن سعدوا بزيارته أو الصلاة فيه أو تلقي العلم في رحابه.

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