أفضل الدول التي تقدم منحا دراسية مجانية 2023.. فرصة خاصة لطلاب الثانوية العامة

بعد إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات أمس الأول، بدأ الطلاب في البحث عن أفضل الدول التي تقدم منح دراسية مجانية 2023، لدراسة برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

أفضل الدول التي تقدم منح دراسية مجانية 2023

وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن»، أفضل الدول التي تقدم منح دراسية مجانية 2023، لأي طالب من أي مكان في العالم ومن أي جنسية، كما أن هناك بعض المنح الدراسية لا تتطلب درجات اختبار «توفيل وأتليس».

تتضمن هذه المنح الدراسية الممولة بالكامل للجلسة الأكاديمية 2024-2023 توفير التعليم المجاني، والحصول على رواتب شهرية، ومرافق إقامة، وتذاكر سفر بالطائرة من الدولة، وتمويل شراء الكتب، والتغطية الطبية طوال فترة التعليم، بحسب ما ذكرته شبكة «Studyportals».

أفضل الدول التي تقدم منح دراسية مجانية 2023 للطلاب الدوليين في العام الدراسي، تأتي كالاتي:

1- ألمانيا: تقدم العديد من الجامعات الألمانية منح دراسية مجانية بالإضافة إلى توفير الإقامة والمعيشة.

2- النرويج: تقدم النرويج منح دراسية مجانية للطلاب الدوليين بجميع المستويات الدراسية.

3- فرنسا: تقدم فرنسا منح دراسية مجانية للطلاب الدوليين، على الرغم من أن هذه المنح متاحة بشكل رئيسي للطلاب الذين يتحدثون الفرنسية.

4- السويد: تغطي هذه المنح الإقامة والمعيشة.

5- الدنمارك: تشمل هذه المنح تغطية الرسوم الدراسية والإقامة والمعيشة.

6- فنلندا: تغطي هذه المنح الرسوم الدراسية والإقامة والمعيشة.

7- النمسا: تشمل هذه المنح تغطية الرسوم الدراسية والإقامة والمعيشة.

8- بلجيكا: تغطي هذه المنح الرسوم الدراسية والإقامة والمعيشة.

9- هولندا: تشمل هذه المنح تغطية الرسوم الدراسية والإقامة والمعيشة.

10- إيطاليا: تشمل هذه المنح تغطية الرسوم الدراسية وبعض تكاليف المعيشة.