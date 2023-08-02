عاجل.. كليات تقبل مجموع من 50 لـ60% بالثانوية.. اعرف الأماكن المتاحة
كتب:
أحمد حامد دياب
03:05 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
التنسيق
انتهى ماراثون الثانوية العامة وظهرت النتيجة واطمأن الطلاب على نتيجتهم، ويستعدون الآن للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة بحسب المجموع الذي حصلوا عليه.
وقد يشعر بعض الطلاب الحاصلين على مجموع من 50 لـ60% أدبي بالحيرة بسبب إمكانية لحاقهم بكلية أو معهد عالٍ من عدمه، ولذا فإننا سنرصد لكم الكليات والمعاهد التي تقبل من 50% طبقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي.
كليات ممكن تدخلها من 50% وفق تنسيق العام الماضي
المعهد العالي للغات بأسوان 205
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 205
تربية رياضية بنات العريش 205
تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205
تربية رياضية بنات أسوان 205
تربية رياضية بنات أسيوط 205
تربية رياضية بنات بني سويف 205
تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205
تربية رياضية بنات سوهاج 205
تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205
تربية رياضية بنين بور سعيد 205
تربية رياضية بنين دمياط 205
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 205
تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة 205
تربية نوعية فنية أسوان 205
تربية نوعية فنية مطروح 205
تربية نوعية موسيقية القاهرة 205
تربية نوعية موسيقية أسوان 205
تربية نوعية موسيقية بور سعيد 205
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 205
تربية نوعية موسيقية دمياط 205
تربية نوعية موسيقية سوهاج 205
تربية نوعية موسيقية عين شمس 205
تربية نوعية موسيقية مطروح 205
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 205
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 205