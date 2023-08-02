عاجل.. كليات تقبل مجموع من 50 لـ60% بالثانوية.. اعرف الأماكن المتاحة

انتهى ماراثون الثانوية العامة وظهرت النتيجة واطمأن الطلاب على نتيجتهم، ويستعدون الآن للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة بحسب المجموع الذي حصلوا عليه.

وقد يشعر بعض الطلاب الحاصلين على مجموع من 50 لـ60% أدبي بالحيرة بسبب إمكانية لحاقهم بكلية أو معهد عالٍ من عدمه، ولذا فإننا سنرصد لكم الكليات والمعاهد التي تقبل من 50% طبقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي.

كليات ممكن تدخلها من 50% وفق تنسيق العام الماضي

المعهد العالي للغات بأسوان 205

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 205

تربية رياضية بنات العريش 205

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205

تربية رياضية بنات أسوان 205

تربية رياضية بنات أسيوط 205

تربية رياضية بنات بني سويف 205

تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205

تربية رياضية بنات سوهاج 205

تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205

تربية رياضية بنين بور سعيد 205

تربية رياضية بنين دمياط 205

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 205

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة 205

تربية نوعية فنية أسوان 205

تربية نوعية فنية مطروح 205

تربية نوعية موسيقية القاهرة 205

تربية نوعية موسيقية أسوان 205

تربية نوعية موسيقية بور سعيد 205

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 205

تربية نوعية موسيقية دمياط 205

تربية نوعية موسيقية سوهاج 205

تربية نوعية موسيقية عين شمس 205

تربية نوعية موسيقية مطروح 205

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 205