«الطاقة الذرية»: تدريب 755 طالبا من 16 جامعة مصرية في مراكز الهيئة

أعلنت هيئة الطاقة الذرية إنه تم البدء في فاعليات تدريب الدفعة الثانية من برنامج التدريب الصيفي لتدريب شباب الجامعات المصرية بمراكز هيئة الطاقة الذرية بعدد إجمالي 755 طالبا في جميع مراكز الهيئة، والذي يهدف إلى تدريب 1900 طالب وطالبة من الجامعات المصرية.

الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة في تصريحات صحفية، إن الدفعة الأولى من الطلاب تم الانتهاء من تدريبهم الأسبوع الماضي بجميع مراكز الهيئة، لافتا إلى أنها ضمت طلابا من 16 جامعة، هم عين شمس، القاهرة، حلوان، بنها، الأزهر، بني سويف، المنصورة، جنوب الوادي، قناة السويس، حلوان، الزقازيق، المنوفية، دمنهور، الأسكندرية، بورسعيد، الملك سلمان.

وأضاف الحاج إلى أن التدريب استمر على مدار أسبوعين، كما زار الطلاب بعض المشروعات بالهيئة، وتم تعريفهم بالأنشطة والتطبيقات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

توزيع الطلاب طبقا للخطة على جميع مراكز الهيئة ومشروعاتها

من جانبه، أوضح الدكتورهداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، أن الهيئة استقبلت هذا الأسبوع 755 طالبا، يمثلون المجموعة الثانية من طلاب التدريب الصيفي، وتم توزيعهم طبقا للخطة على جميع مراكز الهيئة ومشروعاتها.

التعرف على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية

أشارت هيئة الطاقة الذرية إلى أن مركز البحوث النووية بأنشاص استقبل 260 طالبا، تم توزيعهم على أقسام البحوث النباتية،التطبيقات البيولوجية، الأراضي والمياه، الفلزات، البلازما والأندماج النووي، الهندسة والأجهزة العلمية، لافتة إلى أن التدريب يشمل زيارة مشروع المزارع التجريبية، والتعرف على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في الري والزراعة الذكية، كما تم زيارة محطة المياه البحثية والتعرف علي طرق معالجة وترشيح المياه، وكذلك زيارة معمل القياسات الاشعاعية للعينات البيئية ومعمل قياسات إنجراف التربة.

التعريف بأنشطة المركز وخاصة القياسات والكواشف الإشعاعي

وأوضحت الهيئة أن مركز المعامل الحارة بأنشاص، استقبل 73 طالبا، وشمل التدريب مجموعة من المحاضرات والتدريب العملي، وكذلك التعريف بأنشطة المركز وخاصة القياسات والكواشف الإشعاعية، أسس الوقاية من الإشعاع، إنتاج النظائر المشعة، دورة الوقود النووي، ترقيم المركبات العضوية بالنظائر المشعة، طرق إزالة التلوث، وكذلك تعريف وتصنيف النفايات المشعة بجميع أشكالها.

أما مشروع السيكلترون بأنشاص، فقد استقبل عدد 50 طالبا، وشمل التدريب المحاضرات النظرية، والتدريب العملي على السيكلترون والتاندوم، وأنظمة تشغيلهما واستخدامتهما، الكيمياء الإشعاعية وطرق إنتاج النظائر المشعة، أنواع السيكلترونات، اعتبارات الوقاية الإشعاعية، كما تم التدريب العملي بمعمل البلازما واستخدام أجهزة الوقاية الإشعاعية.

زيارة الطلبة للمعجل الالكتروني

فيما استقبل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بمدينة نصر، 282 طالبا تم توزيعهم على أقسام المركز، ومنها قسم الكيمياء الإشعاعية، الأمان النووي، الطواريء الإشعاعية وقسم المنتجات الطبيعية، قسم الجوامد والمعجلات الالكترونية، قسم الميكروبيولوجيا الإشعاعية، البحوث الدوائية، وسيزور الطلبة للمعجل الإلكتروني.

كما استقبل مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر، 72 طالبا وشمل البرنامج التدريبي المحاضرات في أقسام المركز مثل الوقاية الإشعاعية، توكيد ورقابة الجودة، أمان التصميم والتشغيل للمنشأت النووية، الأمان الإشعاعي، المواقع والبيئة، الضمانات والحماية المادية، أمان المنشأت النووية، أمان التشغيل، وسيشمل التدريب العملي بالمعمل المركزي للقياسات الإشعاعية، معامل الأمان الإشعاعي، ومعامل أمان دورة الوقود.

وأكد الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي ورئيس لجنة التدريب المركزية، أن برنامج التدريب الصيفي يلقى اهتماما كبيرا من جميع أعضاء هيئة التدريس بالهيئة وجميع إداراتها، ويشمل المحاضرين مجموعة متميزة من رواد الهيئة ومن الأجيال العلمية المختلفة لنقل الخبرات وتعريف الطلاب بأهمية العلوم النووية، ومدى تنوع تطبيقاتها في شتى المجالات والتخصصات.