خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظات مصر الوسطى أغسطس 2023

يبحث جمهور المواطنين بمحافظات «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد» الواقعة بنطاق شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، التي يبلغ عدد المشتركين بها 4 ملايين و150 ألف مشترك مع بداية السنة المالية الجديدة «2023 - 2024» البحث عن الآليات التي أتاحتها الشركة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2023 والتي جاءت بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة وما صحابه من قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ خطة أحمال لترشيد الاستهلاك بجميع مناطق ومراكز ومدن وقرى المحافظات.

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء بشركة مصر الوسطى أغسطس 2023

وحددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون الواقعون بنطاق عملها من أجل الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر أغسطس الجاري 2023، من خلال الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الشركة لتوفير العديد من الخدمات للمشتركين عبر الإنترنت وهي كالتالي:

الخطوة الأولى: اختيار القطاع التابع له «القطاع هو المحافظة التي يتواجد بها منزله أو نشاطه» من خلال هذا الرابط.

الخطوة الثانية: من خلال اختيار الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى «الفرع هو المدينة أو المركز الذي يتواجد به منزلك أو نشاطك».

الخطوة الثالثة: كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

الخطوة الرابعة: اضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

التأكد من إدخال الفرع صحيح

وأشارت الشركة إلى أنه إذا لم تظهر للمشترك فاتورة، وحاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

ويمكن للمشترك أيضا الاستعلام من جديد.