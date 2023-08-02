محافظ قنا يوجه بسرعه إصلاح كسر في ماسورة مياه بمدينة قفط

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة ري مؤدية لمسقى يستخدم لري الأراضي الزراعية، بشارع الديكوفيل الموازي لترعة الكلابية بمدينة قفط، خلال اجتماع عاجل عقده فور تلقي غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بلاغا بالكسر، وذلك، حضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج تنمية صعيد مصر، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

إصلاح كسر الماسورة

وبحسب بيان ديوان عام محافظة قنا اليوم، قال محافظ قنا، إنه سوف يتم إصلاح الكسر من قبل شركة المقاولون العرب، بالتعاون مع مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي و مديرية الطرق والنقل.

إعادة رصف الطريق

وأشار إلى أنّ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، سوف تقوم برد الشيء لأصله، تحت إشراف مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز قفط، لإعادة رصف الطريق مرة أخرى بعد انتهاء عمليات الإصلاح.