خبير بالشؤون الروسية: الهيمنة على البحر الأسود هدف استراتيجي لموسكو

قال الدكتور سمير أيوب، خبير في الشؤون الروسية، إن التاريخ يعيد نفسه، موضحاً أنه حين العودة للوراء إبان الحرب الروسية التركية، في القرن الثامن عشر، سنجد روسيا مهيمنة على البحر الأسود، لكن هذا لم يرض فرنسا وبريطانيا، فتحالفوا ضدها وهزموها.

وأضاف خبير الشؤون الروسية، في مداخلة عبر «سكايب» من سان بطرسبرج، مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن الهدف الاستراتيجي لروسيا من راء السيطرة على البحر الأسود ليس فقط لتأمين الحدود، ولكن فتح طريق باتجاه البحر المتوسط.

روسيا خسرت نفوذها في البحر الأسود مرتين

ولفت «أيوب» إلى أن روسيا خسرت نفوذها في البحر الأسود مرتين، إحداهما بعد الهزيمة من التحالف الفرنسي البريطاني في القرن الثامن عشر، والثانية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي السابق، واستقلال الدول السوفيتية المطلة على البحر الأسود.

روسيا تحاول تصحيح الوضع في البحر الأسود

وأوضح أن روسيا الآن تحاول تصحيح هذا الوضع في البحر الأسود، فهي قد لا تكتفي بضم القرم، بل قد تضم أوديسا أيضاً، ففي حال سيطرت روسيا على البحر الأسود، قد تكسر أسطورة القطب الواحد في العالم.