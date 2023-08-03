«الأرصاد»: ارتفاع نسب الرطوبة مستمر طوال أغسطس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة اليوم حول معدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى في الظل 35 درجة مئوية، ولكن هناك استمرار لارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي فالدرجة المحسوسة في القاهرة الكبرى ستكون 37 أو 39 درجة مئوية.

الطقس في فترة النهار

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنّ الأجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الليل يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، والأجواء ستكون مائلة للحرارة رطبة على أنحاء الجمهورية كافة، لافتةً إلى أنّ ارتفاع نسب الرطوبة سيستمر على مدار شهر أغسطس بالكامل، الذي سيكون ذروة فصل الصيف.