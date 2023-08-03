ورش عمل في الفنون الكشفية والتربية الصحية لطلائع القليوبية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تدريبات الدورات الكشفية للكشافة، بمركز شباب قليوب، بحضور هاني جميل مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، ودعاء نبيه مدير إدارة شباب قليوب، و علاء صلاح الدين مسئول النشاط

برنامج الدورة التدريبية لصقل وتنمية المهارات

شملت التدريبات عمل نماذج كشفية بقيادة ممدوح عبد الغنى محمد، وعادل ظريف عبد الحميد، ويسعى برنامج الدورة التدريبية لصقل وتنمية مهارات طلائع القليوبية، وتضمن الندوات مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملي والنظري عن موضوعات تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية والتعريف بها، مبادئ الحركة الكشفية، المهارات الكشفية، أنواع النيران والبلاط والقياسات والارتفاعات والإسعافات الأولية للأزمات والكوارث والحبال والعقد والربطات، إدارة الذات، التقاليد الكشفية، تقديم العروض والتطبيقات، أسس التخييم، الطهي الخلوي، وإدارات الأزمات والكوارث.

البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات الكشفية

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات الكشفية وأعمال الريادة والإسعافات الأولية لما لها من أهمية فى الحياة الكشفية وثقل المهارات واكتشاف الطلائع المتميزين في هذه الجوانب، وتساعدهم على تقوية روح الفريق والعمل الجماعي، وتعلم الطفل مهارات التعاون ومعرفة مفاهيم الفوز والخسارة، وكيفية الاستفادة من أخطائه لتعلم الدروس المختلفة.

جدير بالذكر أن تدريبات الكشافة تأتى برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة لما تقدمه للنشء والشباب من إعلاء القيم الأخلاقية المتميزة، والتي تغرس في نفوسهم العديد من القيم (الولاء، الانتماء، التطوع)، علاوة على أنها تعمل على تنشئتهم تنشئة وطنية سليمة.