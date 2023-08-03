3 ملايين و311 ألف جنيه إيرادات 7 أفلام بالسينما في 24 ساعة

حققت 7 أفلام معروضة في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، إيرادات قدرت بنحو 3 ملايين و310 آلاف و694 جنيها، وهي حسب الترتيب في قائمة الإيرادات اليومية: «مرعي البريمو، ع الزيرو، بيت الروبي، البعبع، مستر إكس، تاج، مطرح مطروح»، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات مرعي البريمو

حقق فيلم مرعي البريمو، في أول أيام عرض بالسينما إيرادات مليون و303 آلاف و518 جنيها، وهو من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبي، محمود محمود، كريم سامي مغاوري، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

إيرادات فيلم ع الزيرو

حقق فيلم ع الزيرو، في أول يوم عرض بالسينما أمس 843 ألفا و519 جنيها، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل.

إيرادات بيت الروبي

كما حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات أمس 512 ألفا و246 جنيها، وذلك بعد تصدره الإيرادات اليومية على مدار 6 أسابيع عرض حقق خلالها أكثر من 116 مليون جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

حقق فيلم البعبع، أمس 242 ألفا 504 جنيهات، وتجاوزت حصيلة إيراداته 40 مليون جنيه على مدار 5 أسابيع عرض، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

حقق فيلم مستر إكس، أمس 217 ألف جنيه، وتتجاوز حصيلة إيراداته 27 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم تاج

حقق فيلم تاج، 153 ألفا و368 جنيها، وتجاوزت حصيلة إيراداته 43 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

حقق فيلم مطرح مطروح، إيرادات أمس 38 ألفا و539 جنيها، وتتجاوز حصيلة إيراداته في أول أسبوعين 2 مليون جنيه، بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.