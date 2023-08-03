تستعد جامعة قناة السويس خلال الساعات القليلة المقبلة، لاستقبال الطلاب في مكتب التنسيق، لإنهاء أوراق تقديمهم للكليات المختلفة بالتزامن مع إعلان موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية، وبدء التقديم للمرحلة الأولي للتنسيق 2023، استعدادًا للعام الدراسي المقبل.

موعد التقديم في كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

ويبدأ موعد التقديم في كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية في مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، اعتبارًا من السبت المقبل وحتى الأربعاء 9 أغسطس.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن مكتب التنسيق أنهى كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، لتسهيل عملية تسجيل الرغبات في الكليات المختلفة بالجامعة.

وأضاف «مندور» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29% وللشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر بنسية 83.41% وللشعبة الأدبية 283.5 درجة بنسبة 70.61% طبقاً لإعلان وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة في كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

وبحسب البيانات الرسمية لجامعة قناة السويس، فإن الأوراق المطلوبة في كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية، تتضمن استمارة الترشيح من موقع التنسيق فور الإعلان عن نتيجة التنسيق، مدونًا بها المجموع والكلية المرشح لها الطالب، و6 صور شخصية و3 أصل شهادات الميلاد.

كما تتضمن الأوراق، صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها، وإحضار نموذج 2 جند للطالب لتأجيل الخدمة العسكرية لحين الانتهاء من سنوات الدراسة.

مواعيد العمل في مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس

وقال الدكتور ناصر مندور، إن مواعيد العمل في مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن التقديم عبر موقع خدمات التنسيق الإلكتروني من هنا.

وأشار إلى أن الطالب يمكنه تسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات، مع إمكانية تعديل الرغبات العديد من المرات، خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.