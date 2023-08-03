مسؤول بـ«فاو»: 800 مليون شخص مهددون بالجوع حول العالم بسبب الأزمات المتتالية

قال عبدالحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، إن 800 مليون شخص مهددون بالجوع عالميًا بسبب الأزمات العالمية المتتالية مثل جائحة كورونا والصدمات المناخية المتكررة والصراعات، إضافة إلى النزاعات الممتدة في المنطقة العربية وغيرها من المناطق.

منطقة البحر الأسود غنية جدا بالغذاء

وأضاف «الواعر»، في لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن منطقة البحر الأسود غنية جدا بالغذاء، وبخاصة الحبوب، ومن ثم، فإن تأثر هذه المنطقة يؤثر في أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة، فقد صار من الصعب مرور الشحنات البحرية منها نتيجة زيادة نسبة التأمين الناجمة عن زيادة المخاطر، ومن ثم، فقد أصبحت منطقة صعبة جدا.

المنطقة العربية شبه معتمدة كليا على استيراد الحبوب

وتابع بأن المنطقة العربية نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية إضافة إلى ندرة المياه أصبحت منطقة شبه معتمدة كليا على استيراد الحبوب، وبخاصة منطقة البحر الأسود التي تمثل الواقع الأمثل جغرافيا كمصدر للحبوب الأساسية للمنطقة العربية، التي كانت الأكثر تضررا وتأثرا.