حبس المتهمين بحيازة مواد مخدرة بـ7 ملايين جنيه

قررت جهات التحقيق حبس شخصين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة بـ7 ملايين جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في الإسماعيلية.

العقوبة المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، فجاء في المادة رقم 34 من قانون العقوبات أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فتمكن رجال الشرطة فى محافظة الإسماعيلية بضبط قيام عنصرين إجراميين شديدي الخطورة فى منطقة القصاصين بالإسماعيلية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، حيث اتخذوا من مسكنهما بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وقام رجال الشرطة بضبطهما، حيث ضبط بحوزتهما 1000 فرش لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلوجرام بالإضافة الى كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلوجرامات، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، كما قدرت المضبوطات بـ 7,120,000 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.