وصول 8.2 مليون ريال تعويضات للحجاج المتضررين من سوء الخدمات في منى وعرفات

أكدت غرفة شركات السياحة في بيان صحفي اليوم، نجاح مفاوضاتها في استعادة كامل حقوق حجاج الشركات الذين تعرضوا لقصور في الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج من بعض مقدمي خدمة الحج التابعين لمؤسسة رواف منى لخدمات الحجاج، حيث قامت المؤسسة بتحويل القيمة التي تم الاتفاق عليها مع غرفة شركات السياحة بالكامل والتي بلغت حوالي 8.2 مليون ريال سعودي، وذلك تأكيدا لانفراد «الوطن» المنشور الأحد الماضي تحت عنوان «شركات السياحة»: صرف 8 ملايين ريال سعودي تعويضات للحجاج لنقص خدمات الإعاشة.

إخطار وزارة السياحة والآثار بوصول المبالغ

وأضافت الغرفة أنها قامت بإخطار وزارة السياحة والآثار بوصول المبالغ المستحقة وبدأت إجراءات صرف المبالغ المستحقة للحجاج المتضررين مباشرة، مؤكدة أنه خلال موسم الحج المنقضي تعرض عدد من حجاج الشركات لبعض القصور في الخدمات المقدمة لهم في بعض المخيمات بمنى وعرفات، وقد قامت مؤسسة رواف منى فور حدوث هذا القصور بتقديم اعتذارا رسميا للبعثة الرسمية للحج السياحي المصري والحجاج الذين تعرضوا لقصور الخدمات.

وأوضحت الغرفة، أنه على الفور بدأت لجنة السياحة الدينية بالغرفة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة وقبل انتهاء موسم الحج بالتفاوض مع مؤسسة رواف منى، بعد أن رصدت حالات القصور من واقع المحاضر التي حررتها شركات السياحة بمقر بعثة الحج السياحي، وكذلك من خلال لجان الوزارة والغرفة المتواجدة بالأراضي المقدسة التي تواجدت بين حجاج الشركات بمخيمات منى وعرفات ورصدت كافة أوجه القصور، وبناءً على تلك المحاضر وتقارير اللجان جرت عملية التفاوض بين الغرفة والشركة السعودية.

إعادة قيمة الخدمات للحجاج

ووفق بيان الغرفة، قد تم الاتفاق على إعادة كافة المبالغ المستحقة عن كل حالات القصور طبقا لكل حالة، وجرت عملية تقدير تلك المبالغ بين الطرفين، وفور انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق قامت الشركة السعودية بتحويل المبلغ المتفق عليه وهو 8.2 مليون ريال سعودي وقد تسلمت الغرفة بالفعل المبلغ المقرر وتؤكد الغرفة أن تلك المفاوضات هي الأسرع في مواسم الحج والمبالغ التي تم تقديرها مقابل حالات القصور هي الأعلى على الإطلاق.

وتؤكد الغرفة أن هذا يأتي إيمانا منها بدورها في حماية حقوق الحجاج وكذلك شركات السياحة وضمان حصول كل حاج على حقوقه كاملة، وذلك ضمن ضمن المزايا العديدة التي يتمتع بها الحج السياحي المصري حيث تسعى الغرفة والشركات برعاية وزارة السياحة والآثار بحصول حجاج الشركات على حقوقهم كاملة، وقد ساهم النظام السعودي الجديد للحج بخلق المنافسة بين شركات خدمات الحجاج بإتاحة الفرصة للمنافسة واختيار أفضل العروض لخدمة الحجاج.

وذكرت غرفة شركات السياحة، أنها حرصت خلال التعاقد مع شركة رواف منى بعد فوزها في المناقصة التي أجرتها الغرفة بنظام الأظرف المغلقة بين الشركات السعودية المعتمدة لتقديم خدمات الحجاج على تسجيل كافة بنود الخدمات المتفق عليها والتي على أساسها تم تقدير المبالغ المستحقة لكل حاج واسترداد تلك المبالغ، وذلك في تحرك يعد نموذجا تستفيد منه كافة الجهات المنظمة للحج من جميع الدول الإسلامية.

وأخطرت الغرفة وزارة السياحة والآثار وطلبت كشف بأسماء الحجاج المتضررين من سوء الخدمة والتي تمثلت في 3 مخيمات هي مخيم 15 للحج الاقتصادي ومخيمي 2 و3 لحج الخمس نجوم الذي شهد بعض القصور في التغذية المتفق عليها، على أن يتم تقدير قيمة المبلغ المستحق لكل حاج طبقا لكل حالة تقصير من واقع عقود الخدمات المتفق عليها، وسوف يتم إيداع تلك المبالغ المستحقة لكل حاج ببنك مصر باسمه، على أن تقوم شركات السياحة بإخطار كل حاج من حجاجها بالتوجه إلى فروع بنك مصر لصرف المبالغ المستحقة لكل منهم.