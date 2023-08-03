طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023.. اعرف الرسوم المطلوبة

يبحث طلاب الثانوية العامة عن أي درجة من أجل تحقيق أحلامهم بالالتحاق بالكلية التي يريدونها لذلك يرغبون في معرفة طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 خاصة ممن يشك في ظلم التصحيح

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء وخاصة طلاب الثانوية العامة تستعرض «الوطن» طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023.

طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

- تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 بالدخول على رابط تقديم التظلمات من هنــــــــــا.

- إدخال البريد الموحد الخاص بالطالب.

- إدخال البيانات الخاصة بالطالب.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المادة التي يرغب في تقديم تظلم بها.

آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

وفتحت وزارة التربية والتعليم اليوم باب تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، وتستمر لمدة 15 يوما حيث يكون آخر موعد للتقدم لها يوم يوم الخميس 17 أغسطس.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم تظلمات الثانوية العامة، إذ يصل سعر المادة الواحدة إلى 200 جنيه، وفي حالة إذا كان يرغب الطالب في تقديم التظلم لمادتين يتم دفع مبلغ 400 جنيه.

فتح باب التنسيق للقبول بالجامعات

ومن ناحية أخرى تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب التقدم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت المقبل، ضمن المرحلة الأولي للشعب علمي رياضة وعلوم، والشعبة الأدبية، والتي تشمل كليات القمة، حيث ستضم 22304 طلاب من علمي علوم، و15013طالبا من علمي رياضة، و74923 طالبا من شعبة الأدبي.