أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 للمدارس والجامعات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية سواء بالمدارس أو الجامعات، موضحة أن العام الدراسي الجديد سيكون عاما استثنائياً، دون أي مشكلات أو معوقات.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 للمدارس والجامعات

وحدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 للمدارس، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وذلك بدلاً من بدايتها 24 سبتمبر القادم، موضحاً أنه تم اختيار الموعد الجديد، لتوحيد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية.

وقال حجازي، إن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 للمدارس والجامعات، سيكون الأول من أكتوبر المقبل دون أى تعديلات، لافتاً إلى أن الوزارة تسعي إلي تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، للأرتقاء بمستوى الطلاب، موضحاً أن الوزارة عازمة على إستكمال تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر.

موعد بداية العام الدراسي الجديد

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 للمدارس والجامعات، سيكون الأول من أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن العام الدراسي الجديد في الجامعات سيبدأ يوم يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب وأعضاء هيئات التدريس.

العام الدراسي الجديد 2022 سيكون مميزا في الجامعات

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الوزارة طالبت جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2022 يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، من خلال تجهيز قاعات المحاضرات وجداول المحاضرات وتعقيم جميع الجامعات ضد كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، قائلا: «العام الدراسي الجديد 2022 سيكون عاما مميزا».