مواعيد القبول الموحد للطلاب 1445.. الجامعات تستقبل منتسبيها بعد أسبوعين

كشفت منصة القبول الموحد الإلكتروني للطلاب بالمملكة العربية السعودية، عن آخر مواعيد القبول الموحد للطلاب 1445 والتي لم يتبق عليها سوى فترة قصيرة، إذ بدأت الجامعات بفتح باب القبول منذ السبت 27 ذي الحجة 1444 والموافق 15 يوليو الماضي.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، مواعيد القبول الموحد للطلاب 1445 وفق الجدول الزمنى الذي وضعته منصة القبول الإلكتروني الموحد لطلاب الجامعات السعودية في السطور التالية:

مواعيد القبول الموحد للطلاب 1445

وبحسب المنصة فأن آخر مواعيد القبول الموحد للطلاب 1445، للفرز الأخير هو الأحد المقبل الموافق 19 محرم الموافق 6 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً، مع العلم أنه يتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول.

وكان إعلان النائح وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني قد تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي الموافق 16 محرم 1445 الذي يوافق 3 أغسطس الجاري.

مع العلم أن بداية العام الدراسي الجامعي بالسعودية سيكون يوم الأحد 4 صفر 1445 الذي يوافق 20 أغسطس الجاري.

انتهاء قبول الجامعات 1445 للطالبات

وانتهت مواعيد قبول الجامعات للطالبات 1445، حيث تم كان آخر موعد لإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول عبر البوابة، يوم الخميس 9 محرم الموافق 27 يوليو الماضي، وآخر موعد للقبول يوم الأحد الماضي الموافق 12 محرم الموافق 30 يوليو الماضي الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويبدأ العام الدراسي الأحد 4 صفر الموافق 20 أغسطس الجاري.