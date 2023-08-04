بعد النجاح الكبير.. إعادة حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم في مهرجان العلمين على «الحياة»

بناء على طلب الجمهور، تعيد شبكة تليفزيون الحياة، بعد قليل، إذاعة حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم، الذي أقيم أمس في مهرجان العلمين.

يأتي ذلك بناءً على طلب المشاهدين، بعد النجاح الكبير الذي حققه الحفل أمس، ليطالبوا بإعادة بث الحفل للاستمتاع به اليوم، وهو ما استجابت له شبكة تليفزيون الحياة.

مهرجان العلمين الأكبر في الشرق الأوسط

ويعتبر مهرجان العلمين، أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، ويتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ومن المُقرر، أن يتضمن المهرجان خلال الأيام القليلة القادمة عددًا من الحفلات والفعاليات الفنية، مثل حفل كارول سماحة وبهاء سلطان يوم 10 أغسطس، وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت في نفس اليوم، بالإضافة إلى حفل للرابر العالمي «راس» يوم 25 أغسطس.