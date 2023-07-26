تعديل مواعيد ضخ المياه بسبب كسر مفاجئ.. اعرف المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه بمدينة رأس غارب بدءًا من اليوم وحتى 3 أغسطس المقبل؛ نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط مأخذ مياه الكريمات.

وحددت الشركة، في منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أماكن ومواعيد ضخ المياه، على النحو التالي:

«شارع مخبز الأندلس - شارع الشويخات والحراجية - الـ128 وحدة وخلف مدرسة الساعاتي والعبور ومنطقة الوادي ومنطقة التلفزيون وشارع التعاون وشارع صديق مساكن الشركة العامة سوريا الشمالية - سوريا الجنوبية - بورسعيد ومساكن دمشق ومنطقة المجمع التجاري - منطقة الازهر القديم - وخوررحمي - وال30 مسكن الحراجية وشارع السميري وشارع الكنيسة ومنطقة القسم - وشارع بركة عمارات الكمين الـ144 و108 و96 و60 و48 و50 وحدة وحي الأمل والـ48 والـ50 والكافتيريا».

«السقالة وخور رحمي ومنطقة الجوازات وعمارات أبو النصر وعمارات محمود رضا وعمارات 1008 وحدات الصحراوية وعمارات 496 وحدات السكنية 100 و75 و72 و56 ووحدة و608، وعمارت الـ32 وحدة ومساكن النيابة والـ253 وحدة وعمارات مبارك والمعاشات القديمة والإيمان والحاج نور ومنطقة الكهرباء والسوق القديم وسوريا الجنوبية وعمارات خوررحمي المحكمة والـ46 وحدة».

مواعيد ضخ المياه بمدينة القصير

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه في مدينة القصير في الفترة ما بين اليوم السبت 29 يوليو، وحتى الخميس 3 من شهر أغسطس المقبل 2023 طبقا للآتي:

- الجمعة 28 يوليو «العوينة - الجرف - العدوة - المستشفى - مبارك - أبوالنصر».

- السبت 29 يوليو «منطقة الجبانة - السيول - المستعمرة».

- الثلاثاء 1 أغسطس : «التقوى - شنيشن - خلف المخابرات - عمارات أبوالنصر».

- الاربعاء 2 أغسطس: «الأمل وامتداد الأمل - السبع عمارات - توشكى - عمارات 144 - البلوكات».

- الخميس 3 أغسطس: «الجميعة - المنطقة الثالثة - منخفض التكاليف».