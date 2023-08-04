«DMC»: إقبال جماهيري كبير على حفل «منير» و«الشاعري» بمهرجان العلمين

كشفت المذيعة سالي طراد، مراسلة «DMC»، آخر تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام، تحت شعار «العالم علمين»، قائلة إن هناك إقبالا على حفل النجم الكبير محمد منير والنجم حميد الشاعري، وشهد انتشارا كثيفا لقوات الأمن للتأمين وحماية الزوار وحضور الحفل.

أعداد كبيرة من الجمهور

وأضافت «طراد»، خلال تصريحات ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه من المتوقع أن يشهد الحفل أعدادا كبيرة من الحضور، إذ تواصلت مع عدد من المنظمين من «تذكرتي» أشاروا إلى أن عدد التذاكر تجاوزت 6000 تذكرة منذ ساعات.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من شباك مخصص لبيع تذاكر حفل اليوم، علما بأن الحفل مستمر حتى منتصف الليل، إذ يعد حفلا كبيرا للغاية.

محمد منير متحمس للحفل

وأوضحت أن الكينج محمد منير ذكر في صفحته الشخصية مدى حماسه لحفل اليوم في العلمين الجديدة، مردفة: «جمهور محمد منير ليس جمهورا فقط ولكن شعباً، إذ له جمهور كبير، كما أن الفنان حميد الشاعري له جمهور كبير، فما بالكم إذا جرى جمعهما في حفل واحد».