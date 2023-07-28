محمد مناع لـ«لوغاريتم»: أعمل بكوريا على مكافحة المادة المسببة لسرطان الكبد

تحدث الدكتور محمد مناع، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة بوسان الوطنية بكوريا، حول أهمية أشجار الصنوبر وأنها العنصر الأساسي في الغابات بكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن عمله كان البحث عن عنصر حيوي يساعد الشجرة في مقاومة المرض الذي أصابها، «لجأنا إلى 1000 عازلة بكتيرية وتم إنفاق 2 مليون دولار على ذلك»، مؤكدا أن خلال تواجده بكوريا عمل على مكافحة المادة المسببة لسرطان الكبد.

نجاح علاج شجرة الصنوبر

وأضاف محمد مناع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «لوغاريتم» على قناة DMC، أن نجاح علاج شجرة الصنوبر شجعنا على المشروع، لأنها كانت مهددة بالانقراض، مشيرا إلى أنه عندما علم بقيام أحمد فايق بتسجيل حوار معه دخل بكل فخر وقال لرئيس قسمه: «التلفزيون المصري بتاع بلدي جاي يسجل معايا».

وأوضح أن معظم الجراثيم لا تحب الجفاف، و«خلال تواجدي بكوريا عملت على مكافحة المادة المسببة لسرطان الكبد، وربنا دائما ما يرزقني بنتائج جيدة جدا».

مكافحة سرطان الكبد

وأشار إلى أن هذه المادة في جميع الأغذية المحفوظة، منها الحبوب كالـ«القمح والذرة والأرز والفول السوداني»، والثمار المجففة، وربنا بيسترها معانا كثيرا، لافتا إلى أن حباية واحدة مصابة، ممكن أن تنتج كمية كبيرة من الجراثيم.