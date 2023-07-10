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تعرف على حالات تسوية المعاش المبكر في القانون.. إليك التفاصيل

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:21 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
تسوية المعاش المبكر

تسوية المعاش المبكر

تكثر التساؤلات حول تسوية المعاش المبكر، خاصة بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، خلال الساعات الماضية، حكما يقضي بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر.

وبخصوص تسوية المعاش المبكر، تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز ما يدور في أذهان المواطنين بخصوص المعاشات ومنها:

ما هي قواعد قانون المعاشات؟

وحول  تسوية المعاش المبكر، جاء وفقا لنص القانون رقم 148 لسنة 2019 أن المعاشات ترتبط بالاشتراك التأميني ومدته، فضلا عن أنه يجب أن يكون قضى الموظف مدة الاشتراك التأميني خلال خدمته من أجل الحصول على «معاش التقاعد»، بالإضافة إلى أن المعاش المبكر لا يرتبط  ببلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وغيرهما.

تسوية المعاش المبكر.. ما هي حالات الخروج على المعاش المبكر وفقا للقانون؟

انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط، فضلا عن توافر مدة الاشتراك التأميني التي حددها قانون المعاشات الجديد، والتي تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

- كما حدد قانون المعاشات بأن مدة الاشتراك التأميني للخروج على المعاش المبكر تكون من 20 سنة فعلية من عام 2020 إلى 2025.

بعد 2025 تكون المدة الفعلية التي يجب توافرها في الاشتراك التأميني 25 عاما على الأقل.

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