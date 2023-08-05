أهم 10 منح مقدمة من الخارج بالمجان لطلاب الثانوية العامة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في جميع محافظات مصر واطمئنان الطلاب على نتائجهم، هناك العديد من الشباب الذين يحلمون في استكمال دراستهم في الخارج، بالرغم من أن التحديات التي تواجه البعض منهم في تحقيق حلم الدراسة بالخارج، هناك بعض الطلاب يتمتعون بالمهارات والقدرات الكافية ليحصلوا على دعم من مؤسسات مختلفة، وتأتي هذه المساعدات في شكل منح دراسية.

أشهر 10 منح مجانية لطلاب الثانوية العامة

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن»، أشهر 10 برامج مجانية للمنح الدراسية حول العالم والمتاحة للطلاب الثانوية العامة والدوليين من جميع أنحاء العالم.

1- منح ايراسموس

تم تأسيس هذا البرنامج بواسطة المفوضية الأوروبية للتعليم والتدريب والشباب والرياضة بهدف توفير فرص تعليم وتدريب للمتعلمين والموظفين حول العالم، ويهدف برنامج «Erasmus» بشكل أساسي إلى تعزيز التنقل الدولي وتوفير دعم مالي لتغطية تكاليف الدراسة والتأمين وجزء من تكاليف المعيشة أثناء فترة الدراسة، بحسب ما ذكرته شبكة «alghurairfoundation».

وحتى الآن، قدمت هذه المنح أكثر من 14.7 مليار يورو خلال سبع سنوات، ويعتبر برنامج «Erasmus» فرصة قيمة للطلاب الذين يرغبون في الدراسة في الخارج وتوسيع آفاقهم الأكاديمية والثقافية.

2- برنامج منح إيفل للتفوّق

يستهدف برنامج إيفل للتفوّق الطلاب الدوليين الذين يرغبون في متابعة دراستهم في فرنسا على مستوى الدراسات العليا، يقدم البرنامج بدلًا شهريًا بقيمة تصل إلى 1181 يورو طوال فترة الدراسة، بالإضافة إلى ذلك، يغطي البرنامج بعض التكاليف الأخرى مثل التأمين الصحي ورسوم المشاركة في الفعاليات الثقافية المختلفة، والمواصلات المحلية، وتكاليف السفر من وإلى فرنسا، بحسب ما ذكرته شبكة «daad».

3- برنامج تشيفنينج للمنح الدراسية

برنامج تشيفننج للمنح الدراسية يتم تمويله من قبل مكتب كومونويلث في المملكة المتحدة، ويعتبر واحدًا من أبرز برامج المنح الدراسية الدولية في بريطانيا، ويوفر البرنامج سنويًا حوالي 1500 منحة للطلاب من جميع الدول المؤهلة للتقديم.

4- برنامج Endeavour للدراسات العليا

يستهدف برنامج المنح الدراسية الأسترالية الطلاب الذين يرغبون في الحصول على شهادة دراسات عليا (ماجستير أو دكتوراه) في أستراليا، ويقدم البرنامج دعمًا ماليًا كاملاً للطلاب، بما في ذلك تغطية تكاليف الدراسة، وتكاليف السفر، وبدل شهري، بالإضافة إلى التأمين الصحي.

5- منح المؤسسة السويدية

ويقدم برنامج المنح الدراسية السويدية فرصة لأكثر من 550 طالبًا دوليًا للحصول على درجة الماجستير في السويد، ويقدم البرنامج منحًا ممولة بالكامل تغطي تكاليف الدراسة والمعيشة، بالإضافة إلى تغطية جزء من تكاليف السفر والتأمين، بحسب ما ذكرته شبكة «unhcr».

مؤسسة روتاري الدولية تقدم 30 ألف دولار

6- منح مؤسسة روتاري الدولية

مؤسسة الروتاري هي منظمة غير ربحية تسعى لتعزيز التفاهم العالمي والسلام من خلال برامج التبادل الإنساني والتعليمي والثقافي، وتستهدف برامج المؤسسة بشكل خاص الطلاب من جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في الدراسة في الخارج.

وتقدم المؤسسة منحًا تبلغ قيمتها حوالي 30,000 دولار تغطي جميع تكاليف السفر والدراسة، بالإضافة إلى تكاليف السكن والمعدات التي قد يحتاجها الطلاب ودورات اللغة.

7- برامج الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD

تعتبر الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD) بوابة رئيسية للتعليم الجامعي في ألمانيا، حيث تعمل على تشجيع البحث العلمي والدراسة في ألمانيا والخارج، وقيمة منح DAAD تتفاوت وفقًا لمؤهلات المتقدمين، حيث يتلقى طلاب البكالوريوس بدل شهري بقيمة 750 يورو، وطلاب الدراسات العليا يتلقون 850 يورو شهريًا، بينما يتقاضى طلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه راتبًا قدره 1200 يورو شهريًا.

8- منح مؤسسة هاني القدومي

مؤسسة هاني القدومي (HQSF) هي منظمة غير ربحية تعمل على توفير فرص للطلاب الفلسطينيين الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم العالي وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أهدافهم التعليمية. تقدم المؤسسة منحًا للدراسات الجامعية والدراسات العليا، ويمكن أن تكون هذه المنح ممولة بالكامل أو جزئيًا. تعتبر مؤسسة هاني القدومي فرصة رائعة للطلاب الفلسطينيين الذين يسعون للتعليم العالي وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية رغم التحديات التي يوجهونها، بحسب ما ذكرته شبكة «uniplaces».

9- برامج مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم

تأسست مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم في عام 2015 بهدف تمكين الشباب ودعمهم في تحقيق أهدافهم التعليمية، وتقدم المؤسسة عدة برامج للمنح تشمل برنامج المفكرين اليافعين، برنامج طلبة العلوم والتكنولوجيا، وبرنامج طلبة التعليم المفتوح، ويتم تقديم الدعم من قبل مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم على شكل دعم مالي لتغطية تكاليف الدراسة والسكن وغيرها، بالإضافة إلى الدعم غير المالي الذي يشمل فرص التواصل مع شبكة الغرير و-تنمية القدرات والمهارات وجلسات النصح والإرشاد الأكاديمي وغيرها.

10- مبادرة آلبرت أينشتاين الأكاديمية للاجئيين DAFI

برنامج DAFI يلعب دورًا هامًا في دعم اللاجئين ومساعدتهم في استكشاف إمكاناتهم وقدراتهم من خلال تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الأمر، ويتيح البرنامج لللاجئين إكمال تعليمهم الجامعي والحصول على درجة في بلد اللجوء، ومنذ إنشائه في عام 1992، قدم البرنامج الدعم لأكثر من 9300 طالب لاجئ من مختلف أنحاء العالم.