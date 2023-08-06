«عم صلاح».. سر لقب منحه شعبولا للفنان صلاح عبدالله منذ 22 سنة

«عم صلاح».. اللقب الذي يعرف به الفنان القدير صلاح عبدالله بين كل المحيطين به بالوسط الفني منذ أكثر من 22 عامًا، والسبب يرجع لشعبان عبدالرحيم «شعبولا»، وهو ما كشفه الكتاب الصادر عن الدورة السادسة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، احتفاءًا بـ«صلاح» الذي تم تكريمه لمشواره المسرحي الذي بدأه قبل نحو 40 عامًا.

وعن بداية إطلاق لقب «عم صلاح».. حكى الفنان صلاح عبدالله، خلال صفحات الكتاب الذي تضمّن مسيرته المهنية ومشواره الفني، بالإشارة إلى أنه خلال تصوير فيلم مواطن ومخبر وحرامي في بداية الألفية الجديدة مع المخرج داود عبدالسيد، كان شعبان عبدالرحيم، باعتباره واحدًا من أبطال العمل، كان لا يخاطبه إلا بعبارة «عم صلاح».

تكريم صلاح عبدالله بالمهرجان القومي للمسرح

واستطرد صلاح عبدالله قائلًا: وقتها المخرج داود عبدالسيد سأل شعبولا، إنت ليه بتنادي صلاح عبدالله بـ عم صلاح؟ وإنت أصلًا أكبر منه، ليرد عليه بقوله لأنه كبير في المقام، وكان شعبان لا يعرف في الفيلم غيري، وقالي وقتها أنا عارفك من زمان وكنت بشوفك في المسرح، فإنت بالنسبة لي عم صلاح.

عرض فيلم مواطن ومخبر وحرامي

واستكمل صلاح عبدالله حكايته قائلًا: انتشر اللقب ده بعدها في كل مواقع التصوير، وهند صبري أثناء تصوير فيلم مواطن ومخبر وحرامي، برضه كانت تناديني دائمًا يا عم صلاح.