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صلاح عبدالله بعد تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح: أنا فنان متصالح مع نفسي

كتب:

هبة أمين
تصوير:

محمود عبدالغني
04:13 ص | الخميس 03 أغسطس 2023
الفنان صلاح عبدالله

الفنان صلاح عبدالله

«أجمل وصف يقال عنه هو المتصالح.. لأنه بالفعل متصالح مع الحياة والفن.. قلبه طيب ونقي وحساس، صاحب رحابة فكرية وفنية»، كلمات الكاتبة فاطمة المعدول، أرملة المؤلف لينين الرملي، والتي وصفت بها الفنان القدير صلاح عبدالله، وذلك خلال شهادتها بالكتاب الصادر عن المهرجان القومي للمسرح المصري، عن حياته على أثر تكريمه بالدورة الـ16 عن مشواره المسرحي، فضلًا عن إشارتها إلى العلاقة الوطيدة التي جمعت بين «صلاح» و«الرملي» وتأكيدها أن الأخير كان يحبه حبًا خاصًا.

المكرمون بالمهرجان القومي للمسرح المصري

وكرّم المهرجان القومي للمسرح المصري في حفل افتتاح الدورة السادسة عشر السبت الماضي برئاسة الفنان محمد رياض، 10 من نجوم الحركة المسرحية بخلاف صلاح عبدالله، رياض الخولي، رشدي الشامي، خالد الصاوي، محمد أبوداود، محمد محمود، أحمد فؤاد سليم، سامي عبدالحليم، الكاتب محمد السيد عيد، مصممة الديكور نهى برادة.

صلاح عبدالله الفنان المتصالح مع الحياة والفن

وعن وصفه بـ«المتصالح» قال الفنان صلاح عبدالله، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بالفعل شخص متصالح في الحياة عمومًا، متابعًا: كل من قال عني شخص متصالح، حافظني كويس، أنا دائمًا بحاول أوصل لحالة التصالح مع نفسي سواء في الفن أو حياتي.

صلاح عبدالله لزملائه: تعاملوا مع الدنيا بالشكل الصحيح

وأشار إلى أن فكرة التصالح في كل شيء لم يكلفه شيء سواء ماديًا أو معنويًا، ولكنه في الوقت نفسه أمر صعب ويحتاج إلى المقدرة لتطبيقه بالفعل، مضيفًا: كثيرًا ما أنصح زملائي وكل من يمر بمحن وظروف في الحياة والعمل، يجب أن تتصالح مع نفسك وتتعامل مع الحياة بالشكل المضبوط حتى تشعر بالراحة.

 

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بقلم هبة أمين