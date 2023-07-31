صلاح عبدالله يتحدث عن مشواره الفني بالمهرجان القومي للمسرح 10 أغسطس

تنظم إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، ندوة للفنان القدير صلاح عبدالله، على هامش تكريمه بحفل افتتاح الدورة السادسة عشر للمهرجان والذي انطلق مساء السبت الماضي، للحديث عن مشواره المسرحي والفني، وذلك يوم الخميس 10 أغسطس من الشهر المقبل، ويقوم بإدارة الندوة الناقدة رشا عبدالمنعم.

ويصدر عن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، كتابًا يحمل اسم «عم صلاح»، يتحدث من خلاله الفنان صلاح عبدالله، عن بداية مشواره الفني وعشقه لهذا المجال، وكيف أثّر مسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة في شخصيته وانعكس على أدائه.

«عم صلاح».. كتاب المهرجان القومي للمسرح عن صلاح عبدالله

وخلال حفل الافتتاح بدار الأوبرا المصرية استقبل حضور المهرجان، الفنان صلاح عبدالله، بالتصفيق فور صعوده إلى خشبة المسرح، لاستلام درع تكريمه تقديرًا لمشواره الفني والمسرحي الذي بدأه منذ نحو 40 عامًا.

مشوار مسرحي بدأ قبل 40 عامًا

وكان الفنان صلاح عبدالله، قد أكد في كلمته خلال حفل الافتتاح، أنه قدّم عددًا من الأعمال المسرحية سواء على مسارح الدولة أوالقطاع الخاص، وأن مشواره الفني بدأ مع المسرح قبل احترافه التمثيل من الأساس.

وكان صلاح عبدالله، قد انضم إلى فرقة ستديو الممثل مع الفنان محمد صبحي، وقدم معه عددًا من المسرحيات أبرزها المهزوز، إنت حر، الهمجي، بخلاف مسرحياته بالقطاع الخاص منها حودة كرامة، حمري جمري، فيما يبدو سرقوا عبده.