هل تم إيقاف تمديد الزيارة العائلية 1445 بالسعودية؟.. تساؤل طرح خلال الفترة الأخيرة من قبل المقيمين بالمملكة الذي يرغبون بدعوة أقاربهم وعائلتهم، وأجابت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية على هذا السؤال عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

هل تم إيقاف تمديد الزيارة العائلية 1445 بالسعودية؟

وأكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، أنه لا صحة لإيقاف تمديد الزيارات العائلية 1445، موضحة أن خلال الشهر الماضي تم إيقاف الطلبات الإلكترونية بسبب تحديث منصة أبشر والتي يتم تقديم طلبات تمديد الإقامة عبرها.

يشار إلى أنه في بعض الأحيان يتم إيقاف تمديد الزيارات العائلية وبالأخص خلال موسم الحج، بسبب زيادة أعداد طالبي التأشيرات في هذا الوقت.

رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 1445

وأشارت المديرية، إلى أن قبول تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يرتبط بضرورة الالتزام التام بشروط التأشيرة وموعد المغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، وإلا يتم فرض غرامة تأخير إذا انتهت التأشيرة ولم يتم تجديدها خلال 3 أيام.

وتبلغ رسوم تأشيرة الزيارة العائلة لمدة 14 يوم نحو 300 ريال، بينما رسوم الزيارة العائلية لمدة 90 يومًا تصل لـ600 ريال.