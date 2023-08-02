مؤشرات تنسيق جامعة أسوان جميع الكليات.. علمي وأدبي

بعد أيام إعلان نتيجة الثانوية العامة واعتماد وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات والأوائل، يتطلع العديد من طلاب الثانوية إلى معرفة مؤشرات تنسيق جامعة أسوان جميع الكليات سواء في شعبة العلوم العلمية أو الرياضية أو الأدبية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد التنسيق في الأيام المقبلة، حيث يتم تحديد المؤشرات الدنيا للقبول في كل كلية وتخصص، وتتم عملية التنسيق بناءً على المجموع النهائي للطالب في الثانوية العامة.

مؤشرات تنسيق جامعة أسوان جميع الكليات

وتعتبر جامعة أسوان، واحدة من أهم الجامعات في جمهورية مصر العربية، على الرغم من أنها تعد جامعة نسبيا جديدة. حيث حققت الجامعة نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، وتفوقت في العديد من التصنيفات العالمية.

وترصد «الوطن» مؤشرات تنسيق جامعة أسوان جميع الكليات سواء الشعبة الأدبية أو العلمية مع اقتراب موعد إعلان وزارة التربية والتعليم العالي لنتائج تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 وبذلك يكون المرجع الأقرب لتنسيق جامعة أسوان هو تنسيق العام الماضي 2022.

تنسيق كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان: 343.0 درجة

تنسيق كلية الهندسة جامعة أسوان: 347.0 درجة.

تنسيق كلية طب أسوان: 376 درجة.

تنسيق تجارة أسوان هو 293.0 درجة.

تنسيق كلية ألسن أسوان 333

آداب انتساب موجه أسوان: 243.0.

خدمة اجتماعية أسوان 236.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 233.0درجة

تربية تعليم ابتدائي أسوان229.0 درجة

الفني التجاري بأسوان 229.0 درجة

تربية طفولة أسوان 226.0 درجة

ك. ت. فني صناعي أسوان 222.0 درجة

تربية نوعية أسوان 222.0 درجة

المعهد العالي للغات بأسوان 222.0 درجة

تربية أسوان رياضة 219.0 درجة