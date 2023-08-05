مجدي البري: الحوار الوطني أحد أهم الخطوات في بناء الجمهورية الجديدة

قال المستشار مجدي البري، أمين مساعد أمانة الشئون القانونية بحزب «مستقبل وطن»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحوار الوطني، يعتبر أحد أهم الخطوات التي تم اتخاذها في بناء الجمهورية الجديدة، وهو السبيل إليها، فضلا عن أن اجتماع كافة الأصوات على طاولة واحدة لمناقشة القضايا المختلفة، يدل بشكل صريح على جدية بناء الجمهورية الجديدة على أسس التفاهم والتحاور.

جدية الحوار الوطني

وأوضح أمين مساعد أمانة الشئون القانونية بحزب «مستقبل وطن»، أن الرئيس السيسي، أعلن في مؤتمر الشباب الأخير، الذي عُقد في الإسكندرية، عن استعداده التام للموافقة على كل المخرجات والاقتراحات، التي يستقر عليه الحوار الوطني، وهي مبادرة قوية من الرئيس بشأن تنفيذ كافة التوصيات، فضلا عن كونها دليل صريح على جدية الحوار.

أهم الملفات في الحوار الوطني

كما لفت إلى وجود العديد من الملفات، التي لابد أن يتعامل معها الحوار الوطني، قائلا: «لابد من مناقشة كل ما يخص المواطنين، لاسيما في ظل وجود معاناة عند بعض المصريين، والحوار الوطني يعبر عن الشعب».

وأضاف أن من أهم النقاط، التي لابد من التطرق لها خلال جلسات الحوار الوطني، هي التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية.

وأوضح البري، أن الحوار الوطني في الأساس يستهدف تحقيق التوازن بين القوى السياسية في الدولة، للوصول إلى مخرجات من شأنها حل المشكلات، لاسيما في ظل وجود اهتمام من القيادة السياسية ببعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والمرأة والشباب.