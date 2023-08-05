أسعار الدراسة في كلية العلاج الطبيعي للجامعات الأهلية.. تبدأ من 65 ألف جنيه

يتطلع طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم، معرفة أسعار الدراسة في كلية العلاج الطبيعي للجامعات الأهلية بعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة، وجاءت أسعار الكلية في الجامعات الأهلية بداية من 65 ألف جنيه، في بعض الجامعات وتصل إلى 90 ألفًا.

كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية

وأعلنت الجامعات الأهلية في مختلف المحافظات في مصر في بيان لها مصاريف كلية العلاج الطبيعي وأسعار الدراسة بها على مدار العام الدراسي الحالي، ويستطيع الطلاب دراسة العلاج الطبيعي في بعض الجامعات الأهلية ومنها:

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة جنوب الوادي الأهلية

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة بنها الأهلية

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة الجلالة

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة بني سويف الأهلية

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أسعار الدراسة في كلية علاج طبيعي بالجامعات الأهلية

وحددت الجامعات أسعار الدراسة في كلية العلاج الطبيعي في بيان خاص بكل جامعة التي جاء كالآتي:

- جامعة بنها الأهلية، حددت في بيان لها أسعار الدراسة في كلية العلاج الطبيعي هذا العام التي جاءت 95 ألف جنيه.

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية حددت أسعار الدراسة في كلية العلاج الطبيعي بها هذا العام وجاءت 90 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

- جامعة جنوب الوادي الأهلية حددت أسعار الدراسة في كلية العلاج الطبيعي لهذا العام وهي: 65 ألف جنيه.

- جامعة الجلالة الأهلية، حددت أسعار الدراسة في كلية العلاج الطبيعي بها التي جاءت:70 ألف جنيه.

- جامعة بني سويف الأهلية، لم تعلن الكلية بعد مصاريف هذا العام، وجاءت أسعار الدراسة في كلية العلاج الطبيعي بها العام الماضي 60 ألف جنيه.