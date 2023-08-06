القبض على عاطلين بحوزتهما مخدرات في المنيرة

ألقت مباحث المنيرة، القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية اخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة والمنيرة يفيد فيه القبض على عاطل، 50 سنة، بحوزته «50 كيس من مخدر البودر و20 كيس آيس، و30 قرص أبتريل، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

وبمواجهته أمام المقدم مصطفى الدكر رئيس المباحث، اعترف بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي، وأنَّه اشتراها من عاطل، 25 سنة، وباستهدافه تمّ ضبطه بحوزته «17 شريط أموتريل، 37 تذكرة لجوهر الآيس، 28 تذكرة بودرة، ومبلغ مالي»، وبمواجهته أمام العقيد ربيع مفتش المباحث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأُلقى القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.